Il CorSera Milano: "San Siro, nuova partita sulle aree esterne"

Come spesso accade durante la sosta per le nazionali c'è tempo per parlare della questione stadio, che torna in auge anche per le parole del sindaco Giuseppe Sala di ieri (LEGGI QUI). Intanto il Corriere della Sera, edizione della città di Milano, oggi approfondisce un nuovo tema legato al restyling di San Siro. Così il quotidiano generalista locale: "San Siro, nuova partita sulle aree esterne". Nel sottotitolo si legge: "Allo studio maggiori volumetrie con il restyling. Mandato del Comune all'Agenzia delle Entrate per la valutazione".

Sostanzialmente la cessione o concessione per 90 anni di San Siro a Milan e Inter potrebbe e dovrebbe prevedere anche l'area intorno allo stadio. Si prevede una struttura per la costruzione di un Museo, gli uffici delle due squadre e i ristoranti. Il prezzo, come annunciato dal sindaco, sarà valutato direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Intanto in merito a tutto questo è atteso - sempre evincendo le parole di Sala - un incontro a tre Comune, Milan e Inter per la metà di settembre e che possa fare il punto sul lavoro di WeBuild.