Il CorSera scrive: "Leao, e passa la fatica. Ma la difesa preoccupa"

C'è del dolce - terza vittoria consecutiva in Champions League, Leao ancora decisivo, ottima gara di alcuni singoli come Fofana - ma anche dell'amaro - prestazione difensiva ancora insufficiente - nella vincente trasferta rossonera a Bratislava contro lo Slovan per il quinto turno della Champions League, nella sua fase campionato. Fonseca può sorridere perchè ora, con 9 punti e altre tre gare sulla carta da vincere, si può pensare seriamente di entrare tra le prime otto d'Europa. Ma c'è un "ma" ed è la fase difensiva, tutto tranne che tranquillizzante.

Il Corriere della Sera questa mattina mette in luce la prova di Rafael Leao, risultata decisiva, e la pessima prestazione in difesa, l'ultima di una lunga serie in questa stagione. Il titolo recita: "Leao, e passa la fatica". Nel sottotitolo invece con le note di contesto vengono aggiunte anche quelle dolenti: "Il Milan soffre anche troppo a Bratislava ma ci pensa Rafa, partito in panchina, a risolvere i problemi di Fonseca. Terza vittoria di fila, ma la difesa preoccupa".