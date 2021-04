Il CorSera sui casi di Covid in azzurro: "L'incubo Nazionale"

Il Corriere della Sera stamani sceglie di aprire titolando sui casi di Covid riscontrati nell'Italia: "L'incubo Nazionale". Bonucci è l'unico calciatore positivo, ma tutto lo staff di Mancini è stato colpito da virus e il timore è che ci siano altri contagiati. Il Sassuolo per precauzione - si legge - non convocherà due dei reduci azzurri. Serie A in ansia, domani torna il campionato ma ancora non si sa quanti potranno giocare.