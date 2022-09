Il CorSera sul Milan: "Cardinale a Milanello: vincenti come LeBron. Ora la prova Champions"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così sul Milan: "Cardinale a Milanello: vincenti come LeBron. Ora la prova Champions". Ieri il nuovo proprietario rossonero è stato a Milanello e ha esaltato lo spirito vincente e il grande cuore che la squadra di Pioli ha messo in campo nel derby. RedBird vuole dare continuità al lavoro di Elliott e far fare il salto di qualità al Diavolo anche in Europa.