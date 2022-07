Il CorSera sul Milan: "Domande e offerta per De Ketelaere sempre più vicine. Questione di bonus"

MilanNews.it

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così sul mercato del Milan ed in particolare sull'affare per Charles De Ketelaere: "Domande e offerta per De Ketelaere sempre più vicine. Questione di bonus". I rossoneri hanno alzato la loro offerta a 31 milioni di euro più 4 di bonus, ci sono ancora dei dettagli da sistemare (bonus più agevoli da raggiungere), ma c'è attesa per la fumata bianca che non è mai stata così vicina.