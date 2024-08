Il CorSera sul Milan: "La mano di Fonseca si nota subito. E Ibra ha le idee chiare"

vedi letture

Il Corriere della Sera in edicola oggi titola così sul Milan: "La mano di Fonseca si nota subito. E Ibra ha le idee chiare". Erano solo amichevoli, ma la squadra di Paulo Fonseca è rientrata dagli Stati Uniti con tre vittorie sue tre contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona. In queste partite si sono iniziate a vedere le prime novità introdotte dal tecnico portoghese, in particolare una fase difensiva più curata e una squadra meno sbilanciata.

Un ruolo sempre più centrale nel Milan lo ha ora Zlatan Ibrahimovic: "Non sono la babysitter dei miei giocatori, chiedo loro il 200%. Siamo il Milan e siamo qui per vincere" ha dichiarato lo svedese che come il suo allenatore non vuole nascondersi, alzando l’asticella anziché abbassarla.