Il CorSera sulla Serie A che sta per iniziare: "Impatto Mondiale"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Il Corriere della Sera analizza la stagione che sta per iniziare nelle pagine interne con questo titolo: "Impatto Mondiale". Il torneo in Qatar, insieme al mercato, è la grande incognita che condiziona la preparazione e il ritmo della Serie A. Ogni squadra ha uomini in corsa per la Nazionale: le più coinvolte sono Milan, Inter, Juventus e Roma.