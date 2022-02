Il CorSera sulla Serie A: "Lo scudetto al rallentatore. Nessuno scappa tra paura e errori"

"Lo scudetto al rallentatore. Nessuno scappa tra paura e errori": titola così questa mattina il Corriere della Sera in merito al campionato di Serie A che per ora non ha un padrone. In corsa per il tricolore ci sono Milan, Inter e Napoli, ma nessuna delle tre riesce a dare l'accelerata decisiva. Sono dieci anni dall’ultima volta che la prima in classifica, dopo 26 giornate, aveva raccolto così pochi punti (anche allora comandavano i rossoneri).