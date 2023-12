Il CorSera titola: "Il Milan tra Giroud l'usato sicuro e il mercato"

vedi letture

Olivier Giroud torna tra i titolari questo pomeriggio nella gara che il Milan giocherà a Bergamo contro l'Atalanta alle ore 18. Il francese è reduce da un periodo non proprio esaltante: due giornate saltate per squalifica in campionato e il rigore fallito contro il Dortmund in Champions che ha fatto precipitare emotivamente i rossoneri. Il Corriere della Sera oggi titola: "Il Milan tra Giroud l'usato sicuro è il mercato".

Da una parte, dunque, c'è Olivier Giroud e la sua voglia di riscatto: il francese, nonostante tutto, rimane secondo nella classifica marcatori della Serie A con 7 gol ed è pronto a tornare in campo dal primo minuto dopo un mese da dimenticare. Nelle prossime settimane il francese si giocherà anche il futuro in rossonero: il contratto scade a giugno e lui ha dichiarato più volte che continuerebbe senza problemi al Milan. Si vedrà come si evolverà la situaizone. Intanto il Milan i primi due nomi in lista li ha segnati: Guirassy dello Stoccarda e il solito David del Lille.