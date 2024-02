Il CorSera titola: "Lega e Figc, lo scontro è sempre più duro"

La situazione tra la i club, rappresentati dalla Lega di Serie A, e la Figc sta diventando sempre più incandescente. Il tema sul tavolo è il rilancio del calcio italiano. Ma le vie che Lorenzo Casini e Gabriele Gravina vogliono seguire per raggiungere questo obiettivo sono opposte. Per tale ragione, questa mattina il Corriere della Sera cerca di fare un po' di ordine nella faccenda e titola in maniera eloquente: "Lega e Figc, lo scontro è sempre più duro". Nel sottotitolo viene poi sintetizzato: "Gravina conta sull'appoggio di quasi tutte le componenti, ma la A vuole un peso maggiore nella governance".

Gravina ha lanciato il suo progetto di riforme e ha l'appoggio di Lega Pro, Dilettanti, AIC e allenatori: gli manca però il sostegno di Lega di A e Lega di B. Ciò che spaventa le due leghe sono soprattutto le parti relative alle licenze nazionali e la verifica periodica degli indicatori per tenere in equilibrio i conti. Casini ha spiegato come i club abbiano la priorità di aumentare il peso della Serie A nella governance: questo va considerato prima di qualsiasi altra riforma. A oggi la Lega in Consiglio Federale conta solo tre elementi su ventuno. Per Gravina, però, questo non è il tema centrale.