Il CorSera titola: "Maldini via dal Milan"

"Maldini via dal Milan": titola così questa mattina il Corriere della Sera in merito alla clamorosa decisione di Gerry Cardinale che ieri ha comunicato al dt rossonero (e al ds Massara) che faranno più parte dell'organigramma rossonero. Il divorzio è a un passo, pesano le diverse visioni delle parti in causa. I due dirigenti non saranno sostituiti, ma avranno un ruolo più importante e decisivo l'ad Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, capo degli osservatori del Milan.