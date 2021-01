Il CorSera titola: "Mandzukic e la maledizione del 9: 'Milan, fidati'"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Mandzukic e la maledizione del 9: 'Milan, fidati'". Ieri l'attaccante croato è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore rossonero e ha deciso di prendere la numero 9, una maglia che, dopo Pippo Inzaghi, ha messo tutti in difficoltà. Mario ha assicurato ieri in conferenza stampa di stare bene, di essere in forma e di essere pronto per il match di domani contro l'Atalanta a San Siro.