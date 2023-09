Il CorSera titola: "Okafor e Adli, test di maturità per il Milan B"

vedi letture

"Okafor e Adli, test di maturità per il Milan B": è questo il titolo odierno del Corriere della Sera in vista della trasferta di stasera dei rossoneri sul campo del Cagliari. Stefano Pioli farà un po' di turnover e darà una grande chance dal primo minuto a diverse riserve come Okafor, che giocherà al centro dell'attacco al posto di Giroud, e Aldi, il quale è stato invece scelto come alternativa davanti alla difesa all'infortunato Krunic.