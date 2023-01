Il CorSera titola: "Rossoneri e Roma, duello per Ziyech"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere della Sera questa mattina titola così sul mercato del Milan: "Rossoneri e Roma, duello per Ziyech". Il club di via Aldo Rossi ha deciso di non affondare il colpo su Zaniolo e ha deciso di ritirarsi dalla corsa lasciando il Bournemouth come unico pretendente al giocatore, al momento. Intanto i rossoneri potrebbero riaprire la pista che porta ad Hakim Ziyech del Chelsea su cui, però, ci sarebbe proprio la stessa Roma per rimpiazzare la probabile partenza proprio di Zaniolo. Il nodo maggiore è quello dell'ingaggio molto elevato che si avvicina ai 7 milioni netti. Inoltre, per il Corriere, il Chelsea avrebbe esaurito gli slot degli 8 prestiti (in entrata e uscita) consentiti nell'arco di una stagione e per questo chi vuole prendere Ziyech deve ragionare sun un titolo definitivo. La prima valutazione del club inglese sarebbe di poco meno di 20 milioni.