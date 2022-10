Il CorSport approfondisce: "La difesa, un problema del Diavolo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport di oggi fa il punto sulla fase difensiva del Milan che in questo avvio di stagione non sembra la stessa che ha contribuito a conquistare lo scudetto nella fase finale dell'anno passato. Il titolo recita: "La difesa, un problema del Diavolo". Nelle ultime partite si sono registrate anche assenze importanti come Maignan, Calabria e Kjaer ma in generale il rendimento della retroguardia non è stato all'altezza. I rossoneri hanno già incassato 14 gol nelle 11 gare stagionali: solo due di queste (Sassuolo e Bologna) sono state chiuse senza aver subito una rete. Pioli cerca stabilità.