Il CorSport apre con le italiane in Europa: "Ride solo Fonseca"

"Ride solo Fonseca" scrive il Corriere dello Sport in apertura sulle italiane in Europa. La settimana europea si chiude male: una sola vittoria in 4 partite per i nostri club. Dopo il ko della Juventus, è arrivato anche il ko del Napoli in casa del Granada. "Gattuso, errori da polli ma siamo contati". Dzeko-Mayoral: la Roma passa in casa del Braga 0-2 e ipoteca gli ottavi di finale. Il Milan invece viene fermato sul 2-2 dalla Stella Rossa dell'ex Inter Stankovic.