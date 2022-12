Il CorSport avverte De Ketelaere: "Incombe l'ombra di Ziyech"

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica un articolo al momento di Charles De Ketelaere, costretto a tornare a Milano prima del previsto dopo l'eliminazione precoce del suo Belgio ai Mondiali. Il titolo del quotidiano recita: "Su CDK incombe lpombra di Ziyech". La rassegna in Qatar non sembra aver sortito l'effetto sperato per il giovane belga che ha giocato poco senza risultare incisivo o decisivo. Adesso si riunirà ai compagni rossoneri, dopo qualche giorno di vacanza, e dovrà dimostrare a tutti di che pasta è fatto. Su di lui però c'è il fantasma di Hakim Ziyech che invece si sta mettendo in mostra con il Marocco e su cui il Milan ha messo gli occhi da tempo.