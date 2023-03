Il CorSport cita Thiaw: "Giocare con Ibra è gigantesco, Maldini mi dà i consigli giusti"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella giornata di ieri Malick Thiaw è stato intervistato dai canali ufficiali della federazione tedesca e ha parlato a lungo anche della sua esperienza al Milan, salita di colpi negli ultimi mesi (QUI l'intervista integrale riportata su MilanNews.it). In particolare il Corriere dello Sport si è concentrato in particolare sulle parole spese dal tedesco per due figure che stanno fungendo da esempio come Zlatan Ibrahimovic e Paolo Maldini.