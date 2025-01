Il CorSport: "Colpo GImenez? Ora c'è il giallo dell'infortunio"

vedi letture

La trasferta di Zagabria ha messo in mostra tutte le lacune del Milan, confermando una cosa in particolare: questa squadra ha bisogno di un nuovo attaccante, preferibilmente da subito, anche per cercare di risollevare leggermente gli animi di un ambiente che domenica si appresterà ad affrontare un derby in totale clima di contestazione.

Il nome in cima alla lista dei desideri resta sempre e solo uno: Santiago Gimenez. L'attaccante messicano continua a costare 40 milioni di euro, con il Feyenoord che adesso potrebbe fare ancora più muro visto che ai playoff di Champions League si potrebbe affrontare proprio il Milan. In merito a quest'operazione Il CorSport si interroga "Colpo GImenez? Ora c'è il giallo dell'infortunio", visto che dopo aver segnato (ancora una volta) contro il Lille, il messicano ha alzato bandiera bianca ed è uscito per via di un infortunio muscolare che però non sembrerebbe preoccupare più di tanto.