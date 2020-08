Il CorSport e il mercato delle milanesi: "Vidal e Kolarov, Conte ci prova. Milan-Ibra sì"

In taglio alto della prima pagina del Corriere dello Sport c'è spazio anche per le manovre di mercato delle milanesi: "Vidal e Kolarov, Conte ci prova. Milan-Ibra sì", titola il quotidiano. L'Inter in azione per il cileno e il serbo: il centrocampista si libera a zero dal Barcellona, mentre l'esterno avrebbe già dato il suo ok. Fumata bianca tra il Milan e Ibrahimovic per il rinnovo del contratto: allo svedese un ingaggio da sette milioni.