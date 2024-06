Il CorSport elogia Reijnders: "Non si ferma più: c'è l'Europeo"

La prima stagione di Tijjani Reijnders al Milan, a livello di rendimento individuale, si può ritenere globalmente positiva. Il centrocampista arrivato dall'AZ Alkmaar ha fatto vedere sprazzi delle sue qualità, per le quali il club rossonero aveva deciso di portarlo a Milanello. Ma era solo la prima stagione e dalla prossima ci si aspetta già un primo salto di qualità. Intanto quella attuale non è ancora finita per Reijnders che è pronto a giocarsi le sue cartucce in Germania con la maglia della propria nazionale.

Il Corriere dello Sport elogia il centrocampista del Milan così: "Super Reijnders non si ferma più: c'è l'Europeo". Dopo una lunga stagione con il Milan, culminata con la trasferta in Australia, Reijnders sarà protagonista con l'Olanda a Euro 2024. E al De Telegraaf ieri ha parlato proprio dell'amichevole contro la Roma in Oceania: "Per fortuna non ho problemi di jet-lag, dopo l’amichevole in Australia. Quella partita, dove per Milan-Roma erano presenti 56mila persone allo stadio, mi ha fatto capire quanto sia importante la nostra società nel mondo. Non è una cosa normale". Ma non c'è spazio per sedersi sugli allori: "Tre giorni per tirare il fiato, poi si riparte".