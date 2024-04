Il CorSport elogia Tijjani Reijnders: "Una potenza inesauribile"

vedi letture

Nel giorno dell'anti-vigilia di Milan-Lecce, che si giocherà sabato a San Siro alle ore 15, il Corriere dello Sport offre un primo piano incentrato su Tijjani Reijnders che, numeri alla mano, risulta essere insieme a Christian Pulisic, il rossonero più presente in questa stagione. E per essere al suo primo anno con questa maglia, non banale, è sicuramente un bel traguardo e una cartina tornasole per le sua qualità. Il titolo del CorSport recita così questa mattina in edicola: "Reijnders, una potenza inesauribile. L'olandese e Pulisic i più presenti in stagione".

Nel sottotitolo viene poi aggiunto: "Per il Milan è una vera garanzia: sa adattarsi in diverse posizioni e giocare con tutti i compagni". Infatti, al di là della costante presenza in campo, il valore aggiunto del centrocampista ex AZ è la sua capacità di adattamento e la sua duttilità che in poco tempo lo hanno fatto diventare un titolarissimo della squadra di Pioli, al netto di un fisiologico periodo di appannamento. Ora sarà fondamentale nella rincorsa del Milan al secondo posto e all'Europa League. Quest'estate poi si candida a essere protagonista nel centrocampo dell'Olanda a Euro 2024.