Il CorSport elogia Yunus Musah: "È il valore aggiunto"

Il Corriere dello Sport questa mattina propone un articolo di commento su Yunus Musah, centrocampista rossonero e della nazionale americana arrivato dal Valencia quest'estate. Il titolo del pezzo, che poi è un elogio del giocatore e di quanto ha portato al centrocampo rossonero, recita: "Milan, Musah è il valore aggiunto". L'americano si è fatto trovare prontissimo con le assenze a centrocampo sia da mezzala che da vertice basso, con il Verona anche da esterno a tutta fascia.

Il fatto che giochi bene in più ruoli è il vero valore aggiunto e se ci aggiungi tanta quantità in mezzo al campo e una propensione per l'inserimento, ti trovi davanti a una soluzione preziosa. Contro il Genoa è arrivato anche il suo primo assist, ovviamente per l'amico e connazionale Pulisic con cui si intende a meraviglia.