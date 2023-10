Il CorSport esalta Lautaro e Leao: "Spettacolo e gol per le due milanesi"

Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola si è soffermato anche su Lautaro Martinez e Rafael Leao, che stanno trascinando Inter e Milan in queste prime giornate di campionato. Le due milanesi si godono la testa della classifica, raggiunta grazie anche ai colpi dell'argentino e del portoghese. Lautaro ha lasciato il segno all'Arechi, punendo la Salernitana con quattro gol nell'ultimo turno. Rafa invece ha fornito due assist contro la Lazio.

I due attaccanti sono le perle delle due formazioni milanesi. Due profili tecnici, veloci e spietati capaci di garantire sempre spettacolo e gol in campo. Lautaro adesso vuole puntare al record personale di 21 reti in Serie A mentre Leao è vicinissimo alle 50 reti totali con la maglia del Milan. E la lotta per lo Scudetto, senza dubbio, passa anche dalle loro giocate.