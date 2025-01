Il CorSport fa il mercato rossonero: "Per Rashford serve cedere Okafor"

Archiviato un inizio anno veramente impensabile e da sogno, con la vittoria della Supercoppa Italiana grazie a un allenatore arrivato l'ultimo dell'anno e capace in sette giorni di stravolgere la testa dei suoi giocatori, i rossoneri si rituffano in campionato e a breve anche in Champions League. L'obiettivo di Sergio Conceicao, ora, sarà quello di trascinare la squadra fino alla qualificazione nell'Europa che conta, dunque rimontare fino almeno al quarto posto in classifica.

Per farlo, la dirigenza rossonera potrebbe e dovrebbe intervenire sul mercato dal momento che la finestra di riparazione sarà aperta fino al 3 febbraio. E già adesso circolano dei nomi importanti. Il Corriere dello Sport ragiona su uno in particolare questa mattina: "Per Rashford serve cedere Okafor". Marcus Rashford è in rotta con il Manchester United che lo sta offrendo in giro per l'Europa, anche al Milan: la trattativa potrebbe sbloccarsi solamente grazie all'aiuto dei Red Devils con il pagamento del ricco ingaggio da 13 milioni netti a stagione. Per far spazio all'inglese - o a un altro in quel ruolo - serve in ogni caso l'uscita di Noah Okafor sul quale c'è il pressing del Lipsia. Nel pezzo si cita anche Samuele Ricci: ha appena rinnovato con il Toro e i 25 milioni di valutazione non sembrano insormontabili.