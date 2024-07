Il CorSport in apertura: "Il Milan ci prova: Rabiot e Samardzic"

"Il Milan ci prova: Rabiot e Samardzic": titola così stamattina in prima pagina il Corriere dello Sport che spiega che i rossoneri stanno preparando un doppio colpo in mezzo al campo. Il Diavolo ha iniziato a muoversi per Samardzic con l'Udinese, che chiede 25 milioni di euro per il suo cartellino. Si complica invece l'affare Fofana e per questo il club milanista sarebbe tornato sulle tracce di Rabiot, che è attualmente svincolato.

Il Milan si sta muovendo anche in difesa dove potrebbero arrivare molto presto due nuovi innesti: il primo è Strahinja Pavlovic, difensore centrale serbo del Salisburgo, mentre il secondo è Emerson Royal, terzino destro brasiliano che è in uscita dal Tottenham. Entrambi sembrano essere molto vicino al Diavolo.