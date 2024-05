Il CorSport in apertura: "Milan, Fonseca conta i secondi"

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan, Fonseca conta i secondi". Conto alla rovesce per l'arrivo sulla panchina rossonera di Paulo Fonseca, il quale, salvo clamorose sorprese, sarà il sostituto di Stefano Pioli alla guida del Diavolo. Le firme non ci sono ancora state, ma l'accordo tra le parti è vicinissimo.

Intanto stasera, in occasione dell'ultima partita ufficiale della stagione contro la Salernitana a San Siro, il popolo milanista si appresta a salutare e a rendere omaggio a Pioli che siederà sulla panchina rossonera per l'ultima volta. Ieri il club di via Aldo Rossi ha ufficializzato la separazione dal tecnico emiliano al termine di questa annata.