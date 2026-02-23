Il CorSport in apertura: "Milan, regalo all'Inter"

Domenica amarissima per il Milan, che perde 1-0 a San Siro contro il Parma e vede l'Inter andare a +10 in classifica. Il Corriere dello Sport, nell'edizione odierna di giornale, titola: "Milan, regalo all'Inter". Un ko inaspettato favorisce i ragazzi di Christian Chivu.

E ancora: "Dopo 24 gare si ferma la serie positiva di Allegri, ieri squalificato. Palo di Leao. Loftus-Cheek, frattura della mascella. Troilo-gol, terza vittoria di fila per questa". Termina la striscia di imbattibilità per il Diavolo, sfortunato e penalizzato contro i ducali. Ora l'Inter è a +10.