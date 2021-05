Il CorSport in apertura: "Pirlo è fuori!". La Juve travolta dal Milan

Titolo eloquente per il Corriere dello Sport oggi in edicola, che apre con: "Pirlo è fuori!". La Juventus, ieri sera nel posticipo, è stata travolta per 3 a 0 dal Milan, scivolando così in quinta posizione. Diaz, Rebic e Tomori affondano la Juventus, con il tecnico che ora si gioca tutto mercoledì a Sassuolo e sabato con l'Inter. Pirlo: "Vado avanti finchè me lo consentono".