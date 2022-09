Il CorSport in apertura: "Senza respiro. Pioli carica Leao, Lautaro all'assalto"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport di questa mattina dedica il suo titolo principale in prima pagina alla fitta ed emozionante giornata di Serie A che si prospetta in questo sabato di inizio settembre. Nono solo il derby di Milan alle 18 ma anche Fiorentina-Juventus alle 15 e Lazio-Napoli in serata. Il titolo recita: "Senza respiro". Poi, in taglio basso, per quantom riguarda la partita tra Milan e Inter, si legge: "Pioli carica Leao, Lautaro all'assalto". Il Milan si aggrappa al Mvp della scorsa stagione mentre con l'assenza di Lukuku, il peso dell'attacco nerazzurro è tutto sulle spalle di Lautaro Martinez.