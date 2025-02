Il CorSport in prima pagina: "Carica Joao Felix: 'Non vedo l'ora'"

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina sul Milan: "Carica Joao Felix: 'Non vedo l'ora'". Arrivato in rossonero in prestito secco dal Chelsea l'ultimo giorno del mercato invernale, l'attaccante portoghese, che stasera potrebbe fare il suo esordio contro la Roma nei quarti di Coppa Italia (partirà dalla panchina così come Gimenez e Sottil), ha grande voglia di rilanciarsi con la maglia del Diavolo.

In attesa della presentazione ufficiale che avverrà nei prossimi giorni, Joao Felix ha mandato un messaggio ai tifosi del Milan poco dopo la firma sul contratto: "Ciao Rossoneri. Sono Joao Felix. Sono molto felice di essere qui, non vedo l'ora di vedervi domani (oggi, ndr) allo stadio. Forza Milan!".