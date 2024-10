Il CorSport in prima pagina: "Fonseca manda Leao in panchina"

Sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport c'è spazio anche per il Milan che stasera affronterà a San Siro l'Udinese: "Fonseca manda Leao in panchina". Il tecnico portoghese ha scelto di non schierare dal primo minuto il suo numero 10 milanista che dunque partirà dalla panchina. Una decisione forte che spera di provocare una reazione importante nell'ex Lille e Sporting Lisbona.

Queste le parole di Paulo Fonseca di ieri in conferenza stampa sulla sfida contro l''Udinese: "So che ci sono grandi difficoltà a vincere qui con l'Udinese, domani non sarà diverso. L'Udinese è una buona squadra che sta facendo un buon inizio di campionato, molto aggressiva, gioca bene ed è molto motivata. Sono sicuro che noi dobbiamo essere al nostro miglior livello per vincere domani. Sarà intensa e molto difficile".