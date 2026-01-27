Il CorSport in prima pagina: "Il Milan chiama Dragusin"

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Il Milan chiama Dragusin". In questi ultimi giorni di mercato invernale, i rossoneri potrebbero fare un tentativo per prendere un nuovo difensore. E il nome che potrebbe diventare caldo nelle prossime ore è quello di Radu Dragusin, difensore rumeno del Tottenham che in Italia ha già vestito le maglie di Genoa, Juventus, Salernitana e Sampdoria. 

Il dialogo con gli Spurs è in corso, ma c'è da capire se basterà il poco tempo che manca alla chiusura del mercato invernale (lo stop il 2 febbraio) per trovare un accordo. Il nodo principale da sciogliere è quello che riguarda la formula del trasferimento: il Milan punta ad un prestito con diritto di riscatto, mentre gli inglesi vorrebbe inserire l'obbligo.