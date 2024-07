Il CorSport in prima pagina: "Il Milan prenota Fofana"

Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così in prima pagina: "Il Milan prenota Fofana". I rossoneri sono alla ricerca di un centrocampista centrale fisico da piazzare davanti alla difesa e da tempo hanno messo nel mirino Youssouf Fofana, mediano francese del Monaco. Il giocatore ha detto sì al Diavolo, ora si lavora per trovare un accordo con il club monegasco. Dopo la finale dell'Europeo, i dirigenti milanisti affonderanno poi anche per Alvaro Morata.

Questi i numeri stagionali di Fofana con la maglia del Monaco:

PRESENZE LIGUE 1: 32

PRESENZE COPPA DI FRANCIA: 3

PRESENZE TOTALI: 35

MINUTI IN CAMPO: 2973'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 3