Il CorSport in prima pagina: "Il Milan si riscatta a Verona. Ibra apre: è pronto al rinnovo"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Conte assediato". Stasera l'Inter sfida l'Atalanta ed in conferenza della vigilia il tecnico nerazzurro dichiara: "Scudetto? Non mi sono mai nascosto". Ma dietro l'Inter vincono tutte, con il Milan corsaro a Verona (intanto Ibrahimovic ha aperto al rinnovo di contratto) e la Juventus che sabato si è imposta sulla Lazio in rimonta. Stasera una sfida importantissima e complicata con Gasperini che carica: "Possiamo fare ancora meglio".