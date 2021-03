Il CorSport in prima pagina: "Lo scudetto è servito". Milan ko, Inter a +9

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Lo scudetto è servito". L'Inter passa a Torino nel finale con una rete di Lautaro Martinez, mentre il Milan cade in serata contro il Napoli di Gattuso e resta a nove lunghezze di distanza dai nerazzurri. Svolta nella corsa al titolo, con i nerazzurri che ora hanno allungato con forza e sono arrivati all'ottava vittoria consecutiva. Riscatto per la Juventus con una tripletta di CR7: vittoria sul Cagliari e -10 dall'Inter, anche se con la gara con il Napoli da recuperare.