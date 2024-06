Il CorSport in prima pagina: "Milan, anche Hojbjerg con Emerson Royal"

Sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport c'è spazio stamattina anche per il mercato rossonero: "Milan, anche Hojbjerg con Emerson Royal". Oltre all'attaccante, il Diavolo è alla ricerca anche di un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa e tra i profili che sta valutando con grande attenzione c'è anche quello di Pierre-Emile Hojbjerg, giocatore classe 1995 in uscita dal Tottenham.

In via Aldo Rossi stanno poi lavorando anche per regalare un nuovo terzino destro a Paulo Fonseca, neo tecnico rossonero. Da tempo il preferito sembra essere Emerson Royal, altro elemento della rosa degli Spurs. Qualche giorno fa, intervistato da un giornalista brasiliano, l'esterno verdeoro è uscito allo scoperto, confermando l'interesse del Diavolo che è in contatto con il club inglese.