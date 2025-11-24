Il CorSport in prima pagina: "Milan: derby e -2 dalla vetta"
Il Corriere dello Sport scrive così stamattina in prima pagina: "Milan: derby e -2 dalla vetta". Il quotidiano esalta il primo posto in classifica della Roma di Gasperini e poi parla ovviamente anche della vittoria del Diavolo contro l'Inter grazie ad un gol di Pulisic. Grande prestazione anche da parte di Maignan, che, dopo Dybala, ha ipnotizzato un altro specialista come Calhanoglu. Con questo successo i rossoneri restano a -2 dalla vetta della Serie A.
Si riporta di seguito la classifica aggiornata della Serie A:
Roma 27 punti (12 partite giocate)
Milan 25 (12)
Napoli 25 (12)
Inter 24 (12)
Bologna 24 (12)
Juventus 20 (12)
Como 18 (11)
Lazio 18 (12)
Sassuolo 16 (11)
Udinese 15 (12)
Torino 14 (11)
Cremonese 14 (12)
Atalanta 13 (12)
Cagliari 11 (12)
Parma 11 (12)
Lecce 10 (12)
Pisa 9 (11)
Genoa 8 (12)
Fiorentina 6 (12)
Hellas Verona 6 (12)
