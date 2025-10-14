Il CorSport in prima pagina: "Milan, il pressing di Leao"

Oggi alle 08:20
di Enrico Ferrazzi

Il Corriere della Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Milan, il pressing di Leao". Il numero 10 rossonero, rientrato prima dalla nazionale, punta a tornare titolare domenica contro la Fiorentina. Per farlo però dovrà convincere Massimiliano Allegri che la sua condizione fisica è cresciuta e soprattutto che entrerà in campo con uno spirito e un atteggiamento diversi rispetto a quelli visti contro Napoli e Juventus. 

Si riporta di seguito il programma della settima giornata di Serie A:
18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN
18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN
18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN
18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN
19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN
20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY
 