Il CorSport in prima pagina: "Milan, Leao scalpita: è pronto per Gasp"

"Milan, Leao scalpita: è pronto per Gasp": titola così questa mattina in prima pagina il Corriere dello Sport che spiega che ieri l'attaccante portoghese, che ha saltato le ultime partite del Diavolo a causa di una lesione muscolare, è tornato ad allenarsi in parte in gruppo. Oggi Stefano Pioli prenderà una decisione, ma si va verso la convocazione dell'ex Lille per la trasferta di domani a Bergamo contro l'Atalanta.

Ovviamente il numero 10 rossonero non partirà titolare, ma inizierà il match dalla panchina, pronto per giocare poi uno spezzone di partita nel secondo tempo, così da mettere minuti nelle gambe in vista del successivo match di Champions League contro il Newcastle in programma mercoledì sera in Inghilterra.