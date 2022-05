Il CorSport in prima pagina sul Milan campione d'Italia: "Leaoni"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Leaoni" scrive il Corriere dello Sport in apertura. Un gioco di parole per celebrare il ritorno alla vittoria del Milan. La formazione di Stefano Pioli ha battuto per 3-0 il Sassuolo al Mapei Stadium, vincendo il 19esimo Scudetto. Il titolo è tornato rossonero a 11 anni dall'ultima volta. Rafael Leao grande protagonista della sfida di Reggio Emilia e della cavalcata Scudetto.