Il CorSport in prima pagina sul Milan: "Morata day"

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "Morata day". Oggi a Madrid, l'attaccante spagnolo, che ieri ha salutato dirigenti dell'Atletico Madrid e la squadra di Simeone, svolgerà le visite mediche di rito con il Diavolo e poi firmerà il suo nuovo contratto con i rossoneri. Sarà lui il nuovo numero 9 del Milan.

Ma in via Aldo Rossi non intendono fermarsi e puntano a fare anche un altro colpo in attacco: il club rossonero è al lavoro su Füllkrug, Abraham e Duran. Intanto Paulo Fonseca ha chiesto anche un difensore centrale e il primo nome della lista è quello di il serbo Pavlovic del Salisburgo.