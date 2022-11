Il CorSport inquadra il mercato: "In contatto con Okafor"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, titola così, sul mercato rossonero: "In contatto con Okafor". Secondo l'indiscrezione, infatti, il nome del centravanti svizzero Noah Okafor, sfidato dal Milan in Champions tra le fila del Salisburgo, sarebbe finito sul taccuino di Maldini e Massara che lo seguono da vicino. In Champions ha segnato tre gol in sei presenze, in campionato 7 in 14. Il suo contratto scade nel giugno 2024 e al momento è valutato circa 25 milioni di euro dalla società austriaca.