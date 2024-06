Il CorSport riporta: "L'Al-Ittihad pensa a Stefano Pioli"

Nel pomeriggio di ieri, il giornalista Fabrizio Romano ha riportato di una possibile nuova proposta di lavoro per Stefano Pioli, ex allenatore del Milan che ancora non ha trovato una sistemazione per la prossima stagione. Si tratta del club saudita dell'Al-Ittihad, quello dove gioca Karim Benzema per intenderci. Questa mattina la notizia è ripresa dalla stampa e in particolare dal Corriere dello Sport che titola molto semplicemente: "L'Al-Ittihad pensa a Stefano Pioli".

Secondo quanto aggiunge il CorSport, il tecnico avrebbe avuto già contatti con il club arabo. La proposta è quella che segue: l'Al-Ittihad sarebbe pronto a offrire un contratto biennale con opzione per il terzo anno. La squadra saudita interromperà il rapporto con Marcelo Gallardo, tecnico argentino che non ha saputo gestire il potenziale a sua disposizione.