Il CorSport riporta le parole di Morata: "Su di me notizie sproporzionate"

Dopo aver saltato l'ultima pausa Nazionali per un infortunio, il capitano della Spagna Alvaro Morata è tornato dei ranghi della Nazionale Campione d'Europa ed è pronto a sfidare Danimarca e Serbia nei prossimi ude impegni di Nations League. A margine del sue rientro agli ordini del Ct de la Fuente, il centravanti rossonero ha rilasciato un'intervista a Cope in cui è tornato sulle motivazioni che lo hanno portato a lasciare la Spagna, non senza qualche critica.

Le parole di Alvaro Morata: "All'inizio pensavo di rimanere perché lo volevo davvero, ma dopo un'intervista in cui ho detto quello che pensavo sono uscite notizie sproporzionate. Questo non mi succede in Italia. Ho passato un periodo molto brutto e pensavo che non sarei stato in grado di giocare. È molto complicato e molto delicato, perché ti rendi conto che ciò che ami di più al mondo è ciò che odi di più. Ogni volta che andavo con i miei figli in strada succedeva qualcosa con le persone"