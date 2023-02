Il CorSport riprende Ibrahimovic: "Milan, ora cambierà la musica"

MilanNews.it

Anche il Corriere dello Sport ha ripreso le parole pronunciate ieri da Zlatan Ibrahimovic, titolando così sulle proprie colonne: "Milan, ora cambierà musica". Lo svedese è ormai prossimo al rientro in campo che potrebbe arrivare anche domani sera e vuole riuscire a far rinascere un'altra volta ancora i rossoneri. Nel sottotitolo: "Sono ancora il numero uno e non torno in campo per beneficenza. La crisi? Non sono preoccupato".