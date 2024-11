Il CorSport riprende le parole di Reijnders: "Credo nello scudetto. Resterò al Milan"

vedi letture

Tijjani Reijnders è senza ombra di dubbio una delle note più liete di questo inizio di stagione del Milan. L'olandese è in costante crescita, e lo dimostrano gli incredibili numeri registrati fino a questo momento in stagione, che vedono il 14 rossonero aver già eguagliato a novembre lo stesso numero di gol della passata stagione.

Potremmo dire che Reijnders a Milano ha trovato la sua dimensione, come confermato anche dal diretto interessato in una recente intervista in patria. Parole importanti, riprese poi questa mattina da Il Corriere dello Sport, che ha titolato: "Credo nello scudetto. Resterò al Milan".

Sullo scudetto qualche dubbio ci potrebbe essere, considerato il ritardo importante del Milan accumulato in campionato, mentre sulla sua permanenza i rossonero no, visto che presto ci potrebbe essere la fumata bianca per il suo rinnovo di contratto.