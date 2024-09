Il CorSport scrive: "L'ammutinamento di Theo e Leao"

vedi letture

Tra i diversi temi, soprattutto negativi, che il Milan si porta a casa dopo il 2-2 dell'Olimpico contro la Lazio, il più chiacchierato ieri sera al fischio finale e questa mattina è senza alcun dubbio quello relativo al gesto di Theo Hernandez e Rafael Leao che dopo essere entrati in campo e aver rimesso in piedi la gara con la rete del 2-2 firmata del portoghese, sono rimasti a distanza dal gruppo rossonero davanti alla panchina di Fonseca in occasione del cooling-break.

Il Corriere dello Sport, questa mattina, non utilizza mezzi termini per descrivere la situazione e la interpreta così nel suo titolo: "L'ammutinamento di Theo e Leao". Nonostante sia il terzino francese che l'allenatore portoghese abbiano subito spento le voci di possibili scontri e gesti volontari, l'atto in sè sembrava andare in quella direzione. Nel sottotitolo si legge: "I due giocatori, silurati, durante il cooling break non si avvicinano alla panchina ma restano da soli sul lato opposto del campo, separati dal resto del gruppo". Il mister ha ribadito che non ci sono problemi e che le scelte non erano punitive ma dettate dal tipo di partita. Theo afferma che, essendo appena entrati, lui e il compagno non avevano bisogno del cooling break. Ai posteri l'ardua sentenza.