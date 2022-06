Il CorSport sui movimenti in difesa: "Problemi per Botman. Idea Bremer"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ritaglia un riquadro per le trattative che il Milan sta imbastendo per la difesa. Con il centrale olandese del Lille Sven Botman, la pista si è raffreddata: il club francese sta tentennando davanti alla proposta importante del Newcastle e il Milan vuole capire fino a che punto il calciatore può resistere. In generale, per il giocatore del Lille il Milan non andrà oltre i 30 milioni. L'alternativa, fin da gennaio, è Gleison Bremer per cui la dirigenza rossonera vorrebbe inserirsi in corsa.