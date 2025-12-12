Il CorSport sul mercato di gennaio: "Milan, blocco partenze"

Gennaio si avvicina e questo vuol dire soltanto ua cosa: finestra invernale di mercato. Il Milan potrebbe lavorare su più fronti, ne parla ampiamente l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Milan sul blocco di partenze", sottolineando come la partenza di un attaccante sarebbe la condizione necessaria per un domino.

Il maggiore indiziato - spiega il quotidiano - rimane Santiago Gimenez, anche se la sue agenzia continua a negare una cessione a gennaio. I rossoneri chiedono, come minimo, tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra ritenuta necessaria per virare su un altro attaccante: Mauro Icardi, Joshua Zirkzee, Lorenzo Lucca, Niclas Fullkrug. Sono diversi i nomi.

Attenzione poi ad altre cessioni: come spiega il quotidiano, Loftus-Cheek sta riflettendo perché vuole giocare con continuità in vista del Mondiale. L'idea per sostituirlo sarebbe Giovanni Fabbian, dall'Inghilterra è stata riproposta anche la candidatura di Mateo Kovacic.